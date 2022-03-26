В Грузии назвали самый большой риск для банковской системы страны

26 мар. 14:50

Самым большим риском для банковской системы Грузии в настоящее время является долларизация. Об этом заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

По его словам, такого мнения придерживается не только он, но независимые агентства и международные организации.

Глава Нацбанка отметил, что они продолжат политику дедолларизации, передает "Sputnik Грузия".

По данным, данным на февраль 2022 года, депозиты в иностранной валюте составляли 59,25% от общего объема депозитов, кредиты в иностранной валюте – 49%. В среднем объем депозитов и кредитов в иностранной валюте за месяц вырос на 1%.