Азербайджан предотвратил провокацию армянских формирований в Карабахе

26 мар. 13:05

В субботу, 26 марта, незаконные армянские вооруженные отряды воспользовались туманной погодой и ограниченной видимостью и предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате предпринятых мер противник был подавлен и отступил.

О случившемся было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме.

В Минобороны также сообщили, что в результате инцидента потерь среди личного состава вооруженных сил Азербайджана нет.