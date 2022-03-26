После открытия пятигорский "Машук" станет одним из крупнейших молодежных центров России

26 мар. 12:49

Патриотический центр "Машук" в Пятигорске, который будет сдан в эксплуатацию летом, станет одним из самых крупных центров России, вместе с действующими площадками в Подмосковье и Крыму, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева на встрече с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

"Машук" должен стать главным центром просвещения для молодых педагогов, управленцев школ и вузов", - цитирует ее ТАСС.

Глава ведомства пояснила, что открытие центра даст возможность проводить молодежные мероприятия не только летом, но и круглый год.

Уточняется, что объект построен почти на 80%.