Саудовская Аравия просит Совбез ООН провести спецсовещание в связи с атаками хуситов

26 мар. 11:59

Саудовская Аравия обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом провести специальное совещание, посвященное атакам хуситов (йеменское мятежное движение – прим. ред.) против королевства.

В послании Совбезу подчеркивается, что атаки на страну совершаются хуситами при поддержке Ирана.

"Мы оставляем за собой право принимать все меры для защиты своей территории и призываем Совет Безопасности созвать встречу для осуждения терактов, [осуществленных] мятежниками", - приводит слова послания ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.