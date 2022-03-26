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Бердымухамедов утвердил новое правительство Туркменистана

сайт правительства Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав правительства. Об этом сообщает информационная программа "Ватан" национального телевидения.

Глава государства восстановил в должности заместителей председателя Кабинета Министров, которые в соответствии с Конституцией страны покинули свои посты после инаугурации нового президента.

Вице-премьером вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций назначен Мухамметгулы Мухаммедов. Ранее этот пост занимал сам Сердар Бердымухамедов

Восстанавливая в должности членов правительства, президент Туркменистана обратил внимание на то, что все они обладают богатым опытом, необходимым для дальнейшего социально-экономического развития республики в новую эпоху и пожелал им трудовых успехов.

В течение недели назначенные зампреды должны предложить кандидатуры на должности руководителей ведомств, которые чиновники курируют.

ФОТО сайт правительства Туркменистана
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