США собираются нарастить производство комплексов Javelin и Stinger

26 мар. 11:39

США намерены нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Сухопутных войск (Армии) США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

"Я думаю, эти два потенциала (производство Javelin и Stinger) для армии быстро продвинутся вперед, как того хочет Конгресс, чтобы мы пополнили арсеналы. Я думаю, мы сможем это сделать", - цитирует его ТАСС.

По словам Буша, в настоящее время в отношении производства комплексов рассматриваются такие вопросы, как длительные сроки оформления закупок, приобретение дополнительного оборудования к ним, потребности на местах и проблемы с цепочками поставок.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Украина попросила США ежедневно поставлять ей по 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.