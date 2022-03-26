В России диагностировали COVID-19 у 24 тыс человек

26 мар. 11:18

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 24 072. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 60 933 человека, умерли – 395.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 17 739 462. Справились с болезнью 16 606 691 житель страны, умерли – 367 013 человек.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге – 1145, Свердловской области – 1101, Воронежской области – 975, Москве – 925, Иркутской области – 897, Нижегородской области – 808, Краснодарском крае – 707, Ростовской области – 670, Саратовской области – 633, Республике Башкортостан – 597.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 230 жителей региона. В Дагестане выявили 60 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 39, в Ингушетии – 30, в Северной Осетии – 29, в Карачаево-Черкесии – 28, в Чечне – 12.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 479 млн, из них более 6,1 млн человек скончались.