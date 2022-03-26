Макрон созвонится с Путиным в ближайшие 48-72 часа

26 мар. 10:57

В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я ожидаю нового разговора с президентом Путиным в ближайшие 48-72 часа", - цитирует его ТАСС.

В ходе беседы с президентом России французский лидер намерен обсудить ситуацию на Украине. По словам Макрона, одной из тем разговора станет проведение гуманитарной операции в Мариуполе.

Напомним, в начале февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После встречи в Москве российский и французский лидеры на регулярной основе проводят телефонные разговоры. Предыдущая телефонный разговор состоялся 22 марта.