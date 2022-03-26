Иран хочет резко увеличить добычу нефти и ее экспорт

Иран планирует увеличить нефтяное производство до 4 млн баррелей в день в новом Персидском году, который начался на это неделе, сообщил исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсен Ходжасте-Мехр.

Oil Price отмечает, что добыча нефти в Иране упала после того, как США вышли из ядерного соглашения с ИРИ и вернули санкции против ее нефтяного экспорта. По данным вторичных источников, указанным в последнем в месячном рыночном отчете ОПЕК, в феврале иранское производство составило 2,546 млн баррелей в день, увеличившись на 44 тыс. баррелей по сравнению с январскими показателями.

По словам управляющего национальной компанией, главным направлением развития станет кластер Западный Карун. Для его разработки понадобится $12 млрд инвестиций, в том числе и $8 млрд в общие месторождения, цитирует агентство Fars Ходжасте-Мехра. ”Наш приоритет - развитие и максимальная добыча на общих месторождениях, - сказал управляющий. - В 1401 (Персидском) году мы планируем увеличить производственные мощности и выйти на добычу в 4 млн баррелей в день”.

Поскольку продолжающиеся переговоры в Вене находятся на финальной стадии, Иран планирует увеличить производство. На этой неделе министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян заявил, что ИРИ и мировые державы ”как никогда близки” к заключению соглашения спустя год переговоров. ”Мы уверены, что как никогда близко подошли к подписанию соглашения в Вене”, - Reuters цитирует Абдоллахияна.

Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что возвращение к ядерной сделке пока нельзя назвать ни возможным, ни скорым.

Законный экспорт иранской нефти - один из медвежьих факторов на сегодняшнем нефтяном рынке, ситуация на котором остается напряженной в связи с российской операцией на Украине, потерей российских поставок из-за санкций и ”добровольного воздержания” покупателей.

По мнению аналитиков, Ирану понадобится несколько месяцев для того, чтобы значительно нарастить нефтяной экспорт, когда страна получит такую возможность.