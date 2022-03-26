Представитель ЕС едет в Иран для обсуждения СВПД

26 мар. 10:00

Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель ее генерального секретаря Энрике Мора приедет в Тегеран 26 марта. Об этом сообщил он сам на своей странице в социальной сети Twitter.

Цель поездки - обсуждение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В рамках визита Мора проведет встречу с главой иранской делегации на переговорах по ядерной сделке Али Багери Кани. "Работаем над заполнением последних пробелов венских переговоров по СВПД. Мы должны завершить эти переговоры", - цитирует ТАСС политического директора внешнеполитической службы ЕС.

Он подчеркнул, что многое поставлено на карту.