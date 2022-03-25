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Житель Ингушетии продавал опасный алкоголь прямо на обочине у заправки

Житель Ингушетии продавал опасный алкоголь прямо на обочине у заправки

Продажа алкоголя, не соответствующего требованиям безопасности, была пресечена в Назрановском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

В нем говорится, что во вторник 22 марта был выявлен факт незаконной реализации мужчиной алкогольного напитка на обочине автодороги "Ачалуки-Плиево", в районе автозаправки "Гарант".

В общей сложности у него было изъято 24 полулитровых бутылки безакцизной водки, с этикетками известного бренда.

"В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ", - уточнили в полиции.

 

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