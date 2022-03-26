ФИФА может сделать русский своим официальным языком

26 мар. 4:34

Русский может стать одним из официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА). Соответствующий вопрос будет рассмотрен на конгрессе организации.

По данным источника, 9-й пункт повестки конгресса предусматривает "голосование по предложенным поправкам к уставу". Одна из таких поправок касается введения внутри организации новых официальных языков, передает L'Equipe.

В настоящее время официальными языками ФИФА являются английский, испанский, французский и немецкий. Руководство организации предлагает добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.