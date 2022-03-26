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ФИФА может сделать русский своим официальным языком

ФИФА может сделать русский своим официальным языком

Русский может стать одним из официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА). Соответствующий вопрос будет рассмотрен на конгрессе организации.

По данным источника, 9-й пункт повестки конгресса предусматривает "голосование по предложенным поправкам к уставу". Одна из таких поправок касается введения внутри организации новых официальных языков, передает L'Equipe.

В настоящее время официальными языками ФИФА являются английский, испанский, французский и немецкий. Руководство организации предлагает добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.

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