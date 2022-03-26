В Тбилиси запустили "литературный лагерь"

26 мар. 2:33

В Грузии в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси - мировая столица книги" проходит литературный лагерь. Об этом сообщают организаторы.

Лекции по грузинской литературе, драматургии, анализу литературного текста и критике могут послушать лица с особыми потребностями и студенты высших учебных заведений. Последний день работы лагеря - 27 марта.

Слушатели уже побывали на лекциях прозаика и журналиста Русуданы Рухадзе и литературоведа Ники Агладзе.

В ближайшие дни состоятся лекции драматурга Кети Девдариани и писателя Дато Турашвили. Также в программе мероприятий есть кинопоказы и дискуссии.

Цель проекта - популяризация грузинской литературы и поощрение активного участия в современном литературном процессе.