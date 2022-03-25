Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о госорганах

25 мар. 22:59

Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за недостоверные сведения о работе российских госорганов за рубежом. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что статья 207.3 Уголовного Кодекса РФ распространяется теперь и на "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ", передает "Интерфакс".

Для виновных штраф может составить до 5 млн рублей, они также могут быть приговорены к лишению свободы до 15 лет.