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Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о госорганах

Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о госорганах

Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за недостоверные сведения о работе российских госорганов за рубежом. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что статья 207.3 Уголовного Кодекса РФ распространяется теперь и на "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ", передает "Интерфакс".

Для виновных штраф может составить до 5 млн рублей, они также могут быть приговорены к лишению свободы до 15 лет.

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