Пхеньян готов к "сдерживанию маневров американских империалистов"

Вчера государственные северокорейские СМИ заявили о проведенном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Новым запуском лидер государства хотел продемонстрировать мощь своего ядерного арсенала и предостеречь США от военных решений, пишет Reuters

Запуск, произведенный накануне, стал первым испытанием МБР в Северной Корее с 2017 года. Согласно полетными данным, ракета пролетела дольше и дальше, чем любой из северокорейских предыдущих снарядов, прежде чем упасть в море к западу от Японии. По словам аналитиков, МБР ”Хвасон-17” - самая большая ракета на жидком топливе, которая когда-либо запускалась с мобильной пусковой установки. Диапазон действия и размеры говорят о том, что Северная Корея планирует оснастить ее многочисленными боеголовками, которые могут поражать несколько целей, или устройством ложной цели для отвлечения защитных систем.

Ким Чен Ын распорядился провести испытание из-за ежедневно усиливающейся военной напряженности на и вокруг Корейского полуострова и из-за ”неизбежности длительного противостояния с американскими империалистами, сопровождаемой угрозой начала ядерной войны”, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. ”Стратегические силы полностью готовы к сдерживанию любых опасных военных попыток со стороны американских империалистов”, - сказал Ким во время запуска.

Возобновление Северной Кореей испытаний вооружений, которые, как предполагается, способны нанести удар по США, представляет собой проблему для президента Джо Байдена, который занят российской операцией на Украине.

Запуск также может спровоцировать очередной кризис в связи с избранием новой, консервативной южнокорейской администрации, которая обещает более жесткую военную стратегию в отношении Северной Кореи.

Новоизбранный президент Южной Кореи, консерватор Юн Сук Ель заявил, что Северная Корея своей провокацией не добьется ничего.

После запуска, в ходе телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином Юн призвал к координации усилий по полнейшей денуклеаризации Северной Кореи. Си сказал, что Китай и Южная Корея должны способствовать укреплению политического доверия.

Китай, единственный крупный партнер и сосед Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности после проведенного испытания. В пятницу Южная Корея провела испытание с участием F-35. Запуск северокорейской ракеты спровоцировал осуждение со стороны США и Японии. Ким заявил, что запуск убедит мир в том, что стратегические силы его страны обладают современным вооружением.

”Все силы должны быть в курсе, что им придется заплатить высокую цену за любую попытку посягнуть на безопасность нашей страны”, - сказал северокорейский лидер.

Блестящая демонстрация

Ответить на запуск, который был осуществлен в нарушение санкций ООН, через Совет Безопасности будет гораздо сложнее, чем после предыдущего запуска 2017 года. Члены СБ ООН разошлись во мнении по поводу украинского конфликта, поэтому сейчас ввести санкции, подобные тем, что были применены против Северной Кореи в первый раз, гораздо сложнее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Северную Корею ”воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий”.

В четверг госдепартамент США ввел санкции против двух российских компаний, одного северокорейского частного лица, а также Бюро по иностранным делам Второй академии естественных наук КНДР за передачу материалов для продвижения северокорейской ракетной программы.

ЦТАК называет запуск ”блестящей демонстрацией военной мощи”, а Ким - ”бесценной” победой корейского народа.

Северная Корея впервые продемонстрировала ”Хвасон-17” на военном параде в октябре 2020 года. Согласно проведенному анализу, на то время ракета казалась гораздо больше, чем ”Хвасон-15”.

Во второй раз снаряд был показан на оборонной выставке в октябре 2021 года. Ранее официальные лица из Сеула и Вашингтона сообщали, что во время запусков 27 февраля и 5 марта использовались части системы МБР ”Хвасон-17”, вероятно, с целью подготовки к полноценному испытанию.