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Грузия примет чемпионат по слоупстайлу

Грузия примет чемпионат по слоупстайлу

Чемпионат Грузии по слоупстайлу пройдет на зимнем горнолыжном курорте Гудаури 26 марта, информирует Федерация лыжного спорта.

"Катайтесь в большом парке White Rabbit со своим бордом или лыжами, покажите нам лучшие трюки и станьте чемпионом Грузии по слоупстайлу", – приводит слова организаторов Sputnik Грузия.

Участниками соревнований могут стать все любители фристайла. Для того чтобы стать участником необходимо пройти предварительную регистрацию.

Слоупстайл  – тип соревнований, который состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.

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