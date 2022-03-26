Грузия примет чемпионат по слоупстайлу

26 мар. 8:29

Чемпионат Грузии по слоупстайлу пройдет на зимнем горнолыжном курорте Гудаури 26 марта, информирует Федерация лыжного спорта.

"Катайтесь в большом парке White Rabbit со своим бордом или лыжами, покажите нам лучшие трюки и станьте чемпионом Грузии по слоупстайлу", – приводит слова организаторов Sputnik Грузия.

Участниками соревнований могут стать все любители фристайла. Для того чтобы стать участником необходимо пройти предварительную регистрацию.

Слоупстайл – тип соревнований, который состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.