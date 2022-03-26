В Ставрополе разыгрывают 25 кг сахара

26 мар. 6:24

Ставропольская интернет-страница во "ВКонтакте" разыгрывает 25 кг сахара среди жителей краевой столицы.

В комментариях одни подписчики удивились такой акции, другие стали выдвигать кандидатов для следующих розыгрышей: туалетную бумагу, мороженое, средства личной гигиены для женщин, картошку и гречку. Кроме того, под постом пользователи оставляют и негативные комментарии: "Дожились. Сахар разыгрывают как лотерею"" "Я люблю Ставрополь, но это уже перебор", "Видимо, дна у нас не существует".

Стоит отметить, что в розыгрыше сахара за репост записи принимают участие тысячи человек. Организаторы планируют подвести итоги 1 апреля. Победитель также может отказаться от сахара и забрать в качестве приза деньги.