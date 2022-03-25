СМИ: Google отказывается от подключения к системе Google Pay карт "Мир"

Компания Google приостанавливает пилотную программу по подключению российских платежных карт "Мир" к системе Google Pay в России, - пишет Wall Street Journal.
Издание не приводит подробности, ссылаясь на неназванный источник. Ранее компания работала над включением возможности пользования российской картой "Мир" в ее платежной системе Google Pay, - передает РИА Новости.
Ранее сегодня американская компания Apple сообщила НСПК, оператору платежной системы "Мир", что приостанавливает поддержку карт "Мир" в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay, карты перестанут работать в ближайшие дни.