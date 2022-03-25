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Шавкат Мирзиеев принял главу Минэкономики России

Шавкат Мирзиеев принял главу Минэкономики России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял министра экономического развития России Максима Решетникова, возглавляющего делегацию РФ на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Такое сообщение опубликовано на сайте главы государства.

В начале беседы российский министр передал главе государства слова приветствия и наилучшие пожелания президента РФ, искренне поздравил его с успешными результатами форума.

"Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне по расширению узбекско-российского многопланового сотрудничества. Особое внимание уделено продвижению конкретных проектов промышленной кооперации и обеспечению положительной динамики роста показателей взаимной торговли", - уточнили в пресс-службе.

Мирзиеев и Решетников с удовлетворением обратили внимание на то, что по итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос на треть и достиг рекордных $7,5 млрд, а за прошедшие месяцы текущего года показатели торговли выросли более чем на 50%.

В данный момент в Узбекистане успешно действуют более 2 тыс совместных предприятий, объем привлеченных российских инвестиций в экономике Узбекистана превышает $10 млрд.

Президент и министр указал на значимость дальнейшего тесного взаимодействия на уровне правительств и эффективного использования потенциала Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

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