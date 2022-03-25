Шавкат Мирзиеев принял главу Минэкономики России

25 мар. 22:14

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял министра экономического развития России Максима Решетникова, возглавляющего делегацию РФ на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Такое сообщение опубликовано на сайте главы государства.

В начале беседы российский министр передал главе государства слова приветствия и наилучшие пожелания президента РФ, искренне поздравил его с успешными результатами форума.

"Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне по расширению узбекско-российского многопланового сотрудничества. Особое внимание уделено продвижению конкретных проектов промышленной кооперации и обеспечению положительной динамики роста показателей взаимной торговли", - уточнили в пресс-службе.

Мирзиеев и Решетников с удовлетворением обратили внимание на то, что по итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос на треть и достиг рекордных $7,5 млрд, а за прошедшие месяцы текущего года показатели торговли выросли более чем на 50%.

В данный момент в Узбекистане успешно действуют более 2 тыс совместных предприятий, объем привлеченных российских инвестиций в экономике Узбекистана превышает $10 млрд.

Президент и министр указал на значимость дальнейшего тесного взаимодействия на уровне правительств и эффективного использования потенциала Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между странами.