Силуанов: западные партнеры подстроятся под расчеты в рублях

25 мар. 21:59

Переход на расчеты за газ в российской валюте с "недружественными" странами, кроме поддержки рубля, уменьшат риски для товарных потоков, а западные партнеры подстроятся под нововведение, такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"На наш взгляд, в нынешних непростых геополитических условиях переход на расчеты в национальной валюте, это снижение рисков в товарных обменах, товарных потоках и расчетах за них. Поэтому мы считаем, что это решение абсолютно верное. Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль - это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты", - заявил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что нововведение никак не повлияет на бюджет, поскольку все налоговые платежи делаются в рублях, более того, расчеты станут стабильнее и надежнее.

Кроме того, добавил он, решение Владимира Путина уже позитивно отразилось на курсе рубля: он укрепился, доверие к рублю выросло, так как он обеспечен, в том числе, и российскими экспортными товарами.