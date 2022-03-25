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Новак возглавил российскую часть комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном

Новак возглавил российскую часть комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном

Вице-премьер РФ Александр Новак назначен председателем российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, указ о его назначении подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить заместителя председателя правительства РФ Новака А. В. председателем российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказано в нем.

Тот же самый указ освобождает от должности председателя главу Минэнерго Николая Шульгинова, работавшего на этом посту с декабря 2020 года.

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