"Земские" учителя в Карачаево-Черкесии получат допвыплату

25 мар. 22:34

Учителя, отправляющиеся на работу в сельские населенные пункты Карачаево-Черкесии, будут получать дополнительную региональную выплату – указ об этом подписал глава региона Рашид Темрезов, сообщили в его пресс-службе.

Размер дополнительной единовременной выплаты учителям, прибывшим в рамках программы "Земский учитель" на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или малые города с населением до 50 тыс человек составит 100 тыс рублей, - говорится в указе, передает "Интерфакс".

Региональная выплата станет дополнением к уже установленной выплате в 1 млн рублей, предусмотренной программой "Земский учитель".