В СКФУ заработает Школа развития карьеры для иностранцев

25 мар. 22:44

В скором времени в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) заработает первая в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Школа развития карьеры для иностранцев, участниками которой смогут стать иностранные студенты вузов округа, - сообщили в пресс-службе университета.

"Обучающие модули Школы развития карьеры начнутся уже в апреле. В их рамках пройдет пять дистанционных онлайн-встреч с иностранными студентами, обучающимися в вузах Северного Кавказа. Перед юношами и девушками выступят представители университета, органов исполнительной власти и работодатели", - рассказали в вузе, передает ТАСС.

Участники проекта лично встретятся с работодателями. В перспективе на базе вуза будет создан консультационный центр по вопросам карьеры для иностранных студентов Северного Кавказа.

"Ребята зачастую не знакомы с возможностями российского рынка труда и не знают о вакансиях СКФО. Уверен, что Школа развития карьеры СКФУ поможет иностранным студентам реализовать себя", - отметил ректор вуза Дмитрий Беспалов.