Ростову грозит дефицит рейсовых автобусов

25 мар. 21:45

Уже в будущем 2023 году ростовчане могут практически лишиться самого популярного общественного городского транспорта – автобусов, - уверен председатель комиссии гордумы по транспорту Магомед Дарсигов.

Замдиректора департамента транспорта Ростова Александр Лисичкин рассказал, что в 2023 году мэрия собирается провести конкурс на право обслуживать большинство автобусных маршрутов, однако Дарсигов выступил против этой инициативы.

"Нужно срочно продумать механизм поддержки транспортных предприятий и продлить срок действия существующих договоров на перевозку без проведения нового конкурса в 2023 году. Иначе вы оставите жителей Ростова без общественного транспорта", - заявил он, передает "АиФ-Ростов".

Депутат отметил несколько проблем: лизинговые платежи по автобусам существенно выросли, а автозапчасти подорожали в четыре раза. Также отечественные производители транспорта заявили, что будут выпускать технику с двигателями класса Евро-2, когда как мэрия требует от перевозчиков Евро-4 и выше.

Недавно Москва подарила Ростову автобусы старше 10 лет. При этом мэрия требует от перевозчиков технику не старше 10 лет. Из-за этого АТП стали массово продавать свои автобусы, - добавил депутат Сергей Авакян.

"Как же тогда департамент транспорта собирается проводить конкурс в 2023 году, если к тому времени весь транспорт станет только старше, а для его обновления у перевозчиков элементарно нет средств?", – поинтересовался Авакян.