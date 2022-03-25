Ставрополье обеспечит лекарствами больницы Луганска и Донецка

25 мар. 21:34

Медучреждения Луганской и Донецкой народных республик получат 40 т лекарств – их передадут в больницы волонтеры Ставрополья, половину уже отправили в ЛНР, - сообщает пресс-служба ОНФ России.

В пункт сбора помощи уже привезли растворы для капельниц и инъекций, антибиотики и другие медикаменты. Первую партию препаратов сначала передадут на борт МЧС под Ростовом-на-Дону, оттуда их направят в Луганск, - передает "АиФ-Ставрополье".

Ставропольцы продолжают приносить в пункт сбора все самое необходимое – они также помогают семьям беженцев, приезжающим на Ставрополье к родственникам. Кроме матпомощи стараются поддержать в решении бытовых проблем, - добавили в пресс-службе ОНФ.