Ван И неожиданно съездил в Афганистан

Ван И - один из самых высокопоставленных чиновников, побывавших в Афганистане. Он совершил визит в страну через день после того, как "Талибан"* нарушил свое обещание разрешить девочкам старшего возраста ходить в школу.

The Diplomat отмечает, что в четверг китайский министр иностранных дел совершил внезапную остановку в Афганистане, чтобы встретиться с представителями новой власти, в то время как международное сообщество негодует по поводу того, что талибы* нарушили свое обещание разрешить девочкам посещать школу после шестого класса.

Официальное новостное агентство Bakhtar News Agency объявило, что Ван И обсуждает с лидерами "Талибана"* ”различные вопросы, в том числе укрепление политических, экономических и транзитных отношений”.

"Талибан"*, захвативший в августе 2021 года власть в Афганистане в ходе беспорядочного вывода американских военных и сил НАТО из страны после 20 лет войны, стремится к международному признанию. Талибам* нужно поднять экономику, которая находится в свободном падении с прошлого года.

Китай не проявляет признаков готовности признать правительство "Талибана"*, но при этом избегает критики новых правителей, несмотря на их репрессивные правила, направленные в основном против женщин: им запрещено работать и получать полноценное образование.

В среду "Талибан"* неожиданно отказался от своих планов открыть афганские школы для девочек, окончивших шестой класс. Скорее всего, талибы* решили так успокоить сторонников жесткой линии.

Китайское посольство в Кабуле работает, но предлагает ограниченную поддержку в чрезвычайных ситуациях.

В 2001 году коалиция под руководством США свергла "Талибан"*, после того как лидеры движения отказались выдать лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена после террористических атак 9 сентября. "Талибан"* вернулся к власти в середине августа прошлого года и создал администрацию, состоящую исключительно из мужчин. Международное сообщество призывает талибов* сделать правительство инклюзивным, обеспечив в него доступ этнических меньшинств и женщин.

Ван И стал одним из самых высокопоставленных чиновников, посетивших Афганистан после прихода к власти талибов*. У Китая экономические и промышленные интересы в Афганистане. Афганцы, знакомые с содержанием предыдущих переговоров между "Талибаном"* и китайскими чиновниками, говорят, что Пекин хочет получить от "Талибана"* гарантии предотвращения операций в Афганистане со стороны уйгурских боевиков.

В июле прошлого года, до того как "Талибан"* пришел к власти, Ван принимал высокопоставленную делегацию талибов*, возглавляемую лидером Абдулом Гани Барадаром, в китайском городе Тяньцзинь. На той встрече Ван И заявил о необходимости гарантировать, что антикитайские группы не будут действовать под руководством "Талибана"*, назвав движение ”важной военной и политической силой в Афганистане”.

Поступают сообщения, что боевики из числа уйгуров, проживавших в северо-восточном Синьцзян-Уйгурском районе Китая, переселились в Афганистан.

Запрещенное в России Исламское движение Восточного Туркестана, представленное повстанцами, годами ведет неактивную борьбу против китайского правления. Движение связано с филиалом запрещенного в РФ ИГИЛ в Афганистане, известного под названием "Вилаят Хорасан", которое считается противником "Талибана". После прихода талибов* к власти, сообщалось, что уйгурские боевики отступили от узкой афгано-китайской границы. Однако согласно отчетам ООН, нет никаких признаков, что "Талибан"* хоть как-нибудь пытается ”ограничить деятельность иностранных террористов”.

Несмотря на многочисленные и задокументированные сообщения о преследовании Пекином уйгуров, в начале недели Ван был встречен с особыми почестями в Пакистане, где принял участие в саммите стран-членов Организации исламского сотрудничества.

На саммите Ван И призвал к переговорам с целью завершения украинского конфликта. Ни один из участников саммита, в том числе и хозяин саммита, Пакистан, который особенно активно критикует усиливающуюся исламофобию, не упомянул об отношении Китая к мусульманскому меньшинству.

Китай заинтересован в стабильном Афганистане, поскольку в данный момент страна представляет собой базу для атак мятежников против китайских граждан в соседнем Пакистане. Китай вложил миллиарды долларов в Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) - транзитный и торговый маршрут, соединяющий пакистанский порт Гвадар на берегу Аравийского моря с северо-западной частью Китая. Пакистан жалуется, что боевики, в том числе и те, которые атакуют проекты КПЭК, перебрались в Афганистан, а талибы* не спешат решать проблемы со своими бывшими союзниками.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ