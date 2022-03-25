В старейшую подстанцию Карачаево-Черкесии вдохнут новую жизнь

25 мар. 21:19

До конца текущего 2022 года энергетики Карачаево-Черкесии (КЧР) проведут ремонт самой старой подстанции республики, - рассказали в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" начали ремонт оборудования старейшей подстанции в КЧР. ПС 110/10/6 кВ "Северная" в Черкесске - первый питающий центр в Карачаево-Черкесии. Объект был введен в эксплуатацию в 1959 году", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Подстанция - узловая, от нее отходят 50 линий электропередачи высокого и низкого напряжения, по которым электроэнергию получают северная часть Черкесска и близлежащие населенные пункты. На подстанции установлены два силовых трансформатора общей мощностью 45 МВА, и с момента ее ввода в работу нагрузка на оборудование питающего центра постоянно увеличивалась, энергетики уже несколько раз проводили здесь модернизацию оборудования.

Ремонтные работы будут проводиться в течение почти всего года, поскольку необходимо выполнить ремонт и техобслуживание нескольких десятков единиц оборудования. Это повысит надежность энергоснабжения около 60 тыс жителей Черкесска и пригорода столицы КЧР, а также нескольких крупных промышленных предприятий республики, - добавили в пресс-службе.