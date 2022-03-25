Власти КБР возобновят возведение республиканского онкоцентра

25 мар. 20:48

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) во втором квартале текущего 2022 года возобновят строительство онкологического центра после десятилетнего простоя, - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Строительство Республиканского онкологического диспансера в г. Нальчик планируется возобновить в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Ранее диспансер начал строиться в рамках другой федеральной программы, однако в 2013 году работы по строительству объекта были приостановлены. Строительство планируется завершить в декабре 2025 г.", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Часть блоков центра уже возведена, проведена корректировка проектно-сметной документации. Известно, что он будет иметь несколько блоков разной этажности мощностью 250 коек, 24 места дневного стационара и 100 посещений в смену. В онкоцентре будут учебный класс и кабинеты преподавателей, регистратура, кабинеты рентгенодиагностики, флюорографии, УЗИ, уролога, терапевта, гинеколога, химиотерапевта, гематолога, онколога, хирурга, отоларинголога, операционная", - отметили в Минстрое.