Продавец год обворовывал магазин, в котором работал, на Ставрополье

25 мар. 20:29

В Новоалександровске завершено расследование уголовного дела о краже денег из кассы магазина, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Обвиняемый - 27-летний местный житель, бывший сотрудник одной из торговых точек района.

Ранее в полицию обратился хозяин магазина, рассказавший, что во время ревизии работники обнаружили недостачу порядка 35 тыс рублей.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемый, работая продавцом, в течение года похищал из кассы деньги и тратил их на личные нужды", - отметили в управлении.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Новоалександровский районный суд для рассмотрения по существу.