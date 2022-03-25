В дагестанском Кировауле криптофермеры "намайнили" на три миллиона

25 мар. 20:16

Правоохранительные органы совместно с энергетиками Дагестана пресекли крупное хищение электроэнергии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"В селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана рабочей группой в одном помещении обнаружено 560 аппаратов для добычи криптовалюты. Объем похищенной электроэнергии превысил 1,5 млн кВт/ч", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Предварительная сумма ущерба, которую нанес электросетевому комплексу майнер, оценивается более чем в 3 млн рублей. Все аппараты для майнинга изъяты сотрудниками правоохранительных органов, проводится проверка.