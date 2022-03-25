Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)

Кельбаджар называют райским уголком Азербайджана за его природную красоту: древние пещеры, тысячи родников, сотни минеральных источников, четыре тысячи растений, двести из которых — лекарственные, и, конечно, горы, во все времена символизировавшие вечность и чистоту, совершенство и духовное просветление.

Высочайшие вершины Кельбаджар - Джамыш (3724 метров) и Делидаг (3616 метров). Еще в советское время азербайджанские археологи поняли, что этот удивительный высокогорный край — своего рода каменная книга прошлого, в которой изучены лишь первые страницы.

Исследования прервала война – 27 лет Кельбаджар находился под оккупацией. В годы Первой Карабахской войны азербайджанские войска вели ожесточенные бои за Кельбаджар и Кельбаджарский район, поскольку оттуда через горы дорога ведет на восток Азербайджана. Оккупанты стремились получить контроль над стратегически важным районом, захватить Омарский перевал, высота которого составляет 3260 метров, добраться до Гейгеля и Гянджи.

После начала 44-дневной войны 2020 года освобождению Кельбаджара придавалось особое значение, поэтому одним из первых направлений контрнаступления стало самое сложное муровдагское направление. Азербайджанские подразделения спецназначения взошли на Муровдаг и взяли под контроль дорогу, проходившую через Кельбаджарский район к Агдере и Ханкенди. А когда была освобождена Шуша, в Ереване поняли, что удерживать Кельбаджар уже бессмысленно, и были принуждены вывести оттуда войска. В то время захватчики сожгли уцелевшие за время оккупации дома, разрушив до основания буквально всё.

Но остались горы, чья вечная красота неподвластна никаким военным и политическим противостояниям.