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Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)

"Вестник Кавказа"
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)

Кельбаджар называют райским уголком Азербайджана за его природную красоту: древние пещеры, тысячи родников, сотни минеральных источников, четыре тысячи растений, двести из которых — лекарственные, и, конечно, горы, во все времена символизировавшие вечность и чистоту, совершенство и духовное просветление.

Высочайшие вершины Кельбаджар - Джамыш (3724 метров) и Делидаг (3616 метров). Еще в советское время азербайджанские археологи поняли, что этот удивительный высокогорный край — своего рода каменная книга прошлого, в которой изучены лишь первые страницы.

Исследования прервала  война – 27 лет Кельбаджар находился под оккупацией. В годы Первой Карабахской войны азербайджанские войска вели ожесточенные бои за Кельбаджар и Кельбаджарский район, поскольку оттуда через горы дорога ведет на восток Азербайджана. Оккупанты стремились получить контроль над стратегически важным районом, захватить Омарский перевал, высота которого составляет 3260 метров, добраться до Гейгеля и Гянджи.

После начала 44-дневной войны 2020 года освобождению Кельбаджара придавалось особое значение, поэтому одним из первых направлений контрнаступления стало самое сложное муровдагское направление. Азербайджанские подразделения спецназначения взошли на Муровдаг и взяли под контроль дорогу, проходившую через Кельбаджарский район к Агдере и Ханкенди. А когда была освобождена Шуша, в Ереване поняли, что удерживать  Кельбаджар уже бессмысленно, и были принуждены вывести оттуда войска. В то время захватчики сожгли уцелевшие за время оккупации дома, разрушив до основания буквально всё.

Но остались горы, чья вечная красота неподвластна никаким военным и политическим противостояниям.

Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
Освобожденные горы Кельбаджара (ФОТО)
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