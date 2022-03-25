Неудачливый вымогатель задержан в Махачкале

25 мар. 19:58

Подозреваемый в вымогательстве задержан в Махачкале, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне полицейские установили, что с 5 сентября по 25 октября прошлого года 24-летний житель республиканской столицы, угрожая распространить порочащую честь и достоинство информацию, вымогал 100 тыс рублей у 20-летнего жителя Карабудахкентского района.

На допросе мужчина рассказал, что, купив сим-карту, выяснил, что она осталась привязана к мессенджеру потерпевшего.

"Имея доступ к диалоговым чатам, в которых содержались интимные фотографии, злоумышленник позвонил последнему и потребовал деньги за молчание. В противном случае угрожал распространить снимки в сети Интернет", - отметили в полиции.

Но получить требуемое он не успел, поскольку был задержан полицейскими.

По факту подготовлен материал для принятия процессуального решения.