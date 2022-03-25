В Северной Осетии стартовала весенняя посевная кампания

25 мар. 19:51

Земледельцы Северной Осетии приступили к севу яровых, - сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Сев яровых зерновых стартовал в Моздокском районе, аграрии других районов республики ждут установления погоды, чтобы начать сев.

В текущем году земледельцам региона предстоит провести яровой сев на площади более 143 тыс га, под урожай в республике уже посеяно 45,3 тыс га озимых культур, из них на зерно - 30,15 тыс га, в том числе 27,3 тыс га озимой пшеницы, 2,9 тыс га - озимого ячменя, 15,1 тыс га - озимого рапса на масло, - передает "Интерфакс".

Обеспеченность минеральными удобрениями на сегодняшний день составила 80%, обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур, в том числе картофеля, составляет 91%, чуть ниже обеспеченность семенами кукурузы, большую часть посевных площадей которой планируется засеять гибридами отечественной селекции.