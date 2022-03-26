Ходжалинская резня и сумгаитские события: наказаны ли преступники?

Сразу оговоримся: в отношении Ходжалинской резни ответ на этот вопрос - "нет", в отношении же сумгаитских событий ответ, к счастью, положительный.

Турецкая "Сабах" отмечает, что расположенный на берегу Каспийского моря Сумгаит - третий по величине город Азербайджана. Численность его населения в советское время составляла около 300 тысяч человек, а после Первой Карабахской войны увеличилась до 500 тысяч в связи с переселением внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), вытесненных армянской оккупацией. В частности, в Сумгаите поселились беженцы из Губадлинского, Зангиланского и Лачинского районов. В этой новой ситуации и беженцам и тем, кто жил там изначально, пришлось несладко как в социально-экономическом, так и психологическом плане, пока за 30 лет оккупации они не смогли адаптироваться.

Один из самых молодых городов Азербайджана - Сумгаит, построенный в 1949 году, быстро стал важнейшим промышленным центром. В советское время город населяли выходцы из многих советских республик, в том числе из Армении. Дети азербайджанцев и армян вместе росли и играли, изучали разные языки в одних и тех же школах, отмечали праздники, присутствовали на свадьбах и похоронах друг друга. Они работали в качестве руководителей и служащих в одних и тех же организациях и на производственных предприятиях. До 1988 года жители города жили дружно и с каждым днем становились все ближе.

Рубеж

Сепаратистские настроения, зародившиеся в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и поддержанные Армянской ССР, усилили напряженность между двумя общинами, жившими вместе многие годы. Еще в октябре 1987 года в Ереване начались митинги под лозунгами "объединения", "передачи Нагорного Карабаха Армении" и "воссоединения Карабаха с родиной". В ноябре 1987 года около 2 тысяч азербайджанцев были вынуждены уехать в результате нападений на азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Последней каплей стало незаконное решение Верховного Совета Армянской ССР о включении НКАО в состав Армении.

В ходе протестов азербайджанцев против этого незаконного решения 22 февраля армянами были застрелены двое азербайджанцев - Али Гаджиев и Бахтияр Гулиев. После этого кровавого инцидента на дороге Ханкенди - Агдам между жителями Агдамского и Аскеранского районов произошло противостояние, пострадали 19 человек. Накануне поджогам подверглись мечеть Демирбулаг в Ереване (в начале ХХ века в городе было восемь мечетей), азербайджанская средняя школа имени азербайджанского писателя Мирзы Фатали Ахундова и оборудование, принадлежащее Ереванскому государственному азербайджанскому драматическому театру имени азербайджанского драматурга Джафара Джаббарлы.

25 февраля хлынула первая волна азербайджанских беженцев: около 540 семей (примерно 2500 человек), не выдержав давления со стороны армян, укрылись в Агдамском районе, а 150 семей (500-600 человек) бежали в Агджабединский район. Усиление сепаратистской идеологии в Карабахе и усиление давления на азербайджанцев в Армении стали негативно сказываться на межэтнических отношениях в Азербайджане.

В ходе столкновений 28 февраля 1988 года в Сумгаите погибли 32 человека, причем все они были гражданами Азербайджана: 26 армян, остальные азербайджанцы. Армянская элита, интеллигенция и журналисты впоследствии инициировали процесс, приведший к Первой Карабахской войне. Они пытались повлиять на общественное мнение в Армении и мире, утверждая: "Азербайджанцы убивали нас в Сумгаите, чтобы уничтожить нас как группу, мы больше не можем жить с ними". Таким образом, те, кто не мог обосновать свое право на самоопределение конституцией Советского Союза и международным правом, оправдывали его событиями в Сумгаите. Правда, армянские требования высказывались еще до сумгаитских событий.

Генеральная прокуратура СССР начала их расследование и назначила в Азербайджане специального представителя. Руководил расследованием Владимир Сергеевич Галкин, который и подписал обвинительный акт. Причастные к тем событиям были арестованы и позже казнены, в том числе семеро руководителей, кроме армянина Эдуарда Робертовича Григоряна. Здесь необходимо отметить, что потерпевшие (армяне по национальности) подтвердили, что группу преступников возглавлял Григорян, а опознание проводили не азербайджанские следователи, а члены следственной группы, состоявшей из русских и восьми армян.

Во время сумгаитских событий Советский Союз еще существовал, а Азербайджан не был независимым государством. Советские власти могли бы предотвратить инцидент, если бы захотели. В связи с этим возникает несколько вопросов. Во-первых, почему армянская интеллигенция, эксперты, политики и журналисты обвинили не советскую власть, имевшую силу и авторитет, а азербайджанский народ, который в то время не имел никакой власти? Во-вторых, целью было оправдание их последующих действий, или это было следствием крайнего национализма?

Армянская сторона пытается дискредитировать целую нацию

Азербайджанский народ по-прежнему опечален случившимся и считает сумгатиские события преступлением. Ни один азербайджанец не гордится случившимся так, как бывший президент Армении Серж Саргсян гордится Ходжалинской резней. Также вы не найдете в Азербайджане лидера или политика, который с гордостью говорит об инциденте подобно бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, который использовал сочетание "этническая несовместимость", когда описывал азербайджано-армянские отношения.

Виновные в сумгаитских событиях арестованы и наказаны. По словам азербайджанцев, целью инцидента было натравить две общины друг на друга. Во время погрома некоторые жители Сумгаита спрятали в домах своих соседей, чтобы защитить их. Ни один из принимавших участие в тех событиях азербайджанцев никогда не был объявлен героем. Ни один из них не получил особого статуса, как бывший президент Армении Серж Саргсян, Кочарян и левый националист Монте Мелконян в Армении. Азербайджанский народ до сих пор помнит участников сумгаитских событий как преступников, тем более, что большинство из них имели криминальное прошлое. Однако армянская сторона пытается дискредитировать целую нацию, обвиняя азербайджанский народ в инциденте, который был совершен отдельными группами, впоследствии наказанными.

Среди тех, кто нападал на мирных жителей в Сумгаите и позже был арестован, были и армяне. Многие свидетели указывали, что лидером группы был армянин. Когда в прокуратуре Армении проводились опознания подозреваемых, две пострадавшие армянские девушки - сестры Марина и Карина Межлумян - без раздумий узнали Эдуарда Григоряна. Сестры не скрывали своего возмущения и повторяли, что он был лидером участников инцидента.

Сумгаит сегодня

Не все армяне покинули Сумгаит после тех событий. В марте 1988 года несколько высокопоставленных членов Коммунистической партии Азербайджана отправились в Армению и попытались убедить армян вернуться в Сумгаит. Однако отправившиеся в Ереван азербайджанцы столкнулись с угрозами расправы и вернулись. Несмотря на две войны, произошедшие в регионе, в Сумгаите до сих пор проживает армянское население, и жители города поддерживают с ним связь. Не только население Сумгаита, но и весь азербайджанский народ вспоминает события 1988 года как печальные и неприемлемые, считая, что это было подстроено теми, кто хотел усилить вражду между двумя народами. Виновных судил Советский Союз, и двое из них были казнены.

К сожалению, международные СМИ проигнорировали массовые убийства азербайджанцев. В период с 1987 по 1989 год в результате нападений в Армении было убито около 215 азербайджанцев. Также и сегодня в Армении живут виновники Ходжалинского геноцида. Их представили армянскому народу как героев.