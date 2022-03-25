Транскам расчистили от снега

25 мар. 19:28

Дорожные службы открыли Транскавказскую магистраль (Транскам) для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР "Кавказ" разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 18:00 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, Транскам был закрыт сегодня с 10:00 мск из-за угрозы схода лавин.