Спасателям удалось снять с мели один из застрявших на мели в ВКСК кораблей

25 мар. 19:15

Сегодня с мели на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКСК) был снят один из двух кораблей, застрявших на мели, - сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области.

"Герой России Пятницких" снят с мели и продолжает движение в порт Энзели (Иран)", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Движение по каналу открыто, однако второе судно – сухогруз "Джахан-1" - остается на мели.

Напомним, накануне в ВКСК сели на мель два судна. Первым движение по каналу перекрыло судно "Джахан-1", остановившись на 156-м км канала. Судно следовало в порт Анзели (Иран), на его борту находится более 600 т пиломатериалов.

Позже на мели встал "Герой России Пятницких", частично ограничив движение по ВКСК.