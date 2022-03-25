Предприятие, изготовившее коржик с мертвым мышонком для детской больницы, накажут в Нур-Султане

25 мар. 18:55

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана провел проверку по факту произошедшего месяц назад инцидента, когда мать ребенка-пациента в одном из медцентров в Нур-Султане нашла в коржике мертвого мышонка.

ЧП случилось в Национальном центре детской реабилитации КФ "UMC".

"При проверке установлено, что цех по производству мучных кондитерских изделий осуществляет свою работу без уведомления о начале деятельности, выявлен ряд нарушений требований санитарных правил, в том числе и по технологическому процессу производства пищевой продукции", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

За нарушения субъект предпринимательства понесет административную ответственность по ч.1 ст.425 на сумму 352 245 тенге. По факту отсутствия уведомления о начале деятельности материалы направлены в суд, выдано санитарное предписание.

Кроме того, Департамент настоятельно рекомендует субъектам бизнеса внимательно выбирать аутсорсинговые компании и поставщиков еды, посещать их перед заключением контрактов.