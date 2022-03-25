Иностранные поставщики деталей для SSJ100 "заморозили" и аванс за них?

25 мар. 18:40

Иностранные поставщики не торопятся возвращать авансы по замороженным поставкам комплектующих для самолета SSJ100, хотя это незаконно, - заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"На сегодняшний день их "заморозили", причем вместе с нашими деньгами. То есть мы сделали авансы – традиционно, как это делается при исполнении контрактов, выставили аккредитивы. Аккредитивы, понятно, раскрываются только по факту исполнения обязательств. А что касается денежных средств, которые были перечислены в виде авансов, они уже, видимо, в ближайшее время точно не вернутся. Это вне закона", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передает РИА Новости.

"Конечно, наши компании обязаны будут подать во все юридические инстанции, во все судебные инстанции", - добавил он.

В то же время Россия ускорила работы по импортозамещению по SSJ. Предполагается, что российская версия самолета будет готова до конца следующего года.

Ранее Мантуров отмечал, что поставки импортозамещенных SSJ100 авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.