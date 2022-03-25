Мхитарян может остаться в Италии

25 мар. 18:37

Итальянский футбольный клуб "Рома" ведет переговоры с полузащитником Генрихом Мхитаряном о продлении контракта. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Николо Скира.

Нынешнее соглашение 33-летнего хавбека истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что игрок готов продлить контракт с римским клубом при условии, что ему будет предложен двухлетний контракт с большой зарплатой.

Напомним, в нынешнем сезоне Мхитарян провел за "Рому" 26 матчей в чемпионате Италии, отметившись в них тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Ранее в этом месяце полузащитрник объявил о завершении карьеры в сборной Армении.