Гарибашвили оценил роль Грузинской православной церкви в развитии страны

25 мар. 18:14

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что роль Грузинской православной церкви (ГПЦ) всегда была и продолжит оставаться решающей в развитии грузинского народа.

"Нужно прямо сказать, что православие для каждого грузина связано с грузинской идентичностью, нашей культурой", - сказал он в кафедральном соборе Сиони, где 25 марта состоялся молебен по случаю дня восстановления автокефалии ГПЦ.

Глава правительства отметил, что на протяжении веков из поколения в поколение Церковь передавала ключевые ценности, связанные с грузинской культурой, государственностью и верой.

Помимо этого, Гарибашвили оценил роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в признании автокефалии. "Безусловно, заслуга нашего мудрого патриарха Илии II в том, что наша церковь получила широкое признание, и это заслуга его авторитета. Еще раз присоединяюсь к этому поздравлению. Пусть сегодняшний день будет символом объединения нашего народа", - цитирует его "Грузия Online".