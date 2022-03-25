Hyatt Hotels разрывает контракты с московским отелем

25 мар. 17:58

Американская компания в сфере премиального гостиничного сервиса Hyatt Hotels разрывает контракты с отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

Соответствующее решение принято из-за ситуации на Украине. В Hyatt Hotels напомнили, что ранее "остановили всю деятельность в области развития и инвестиции в России".

"В соответствии с введенными санкциями и правительственными директивами сотрудничество, контракты и отношения с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекратятся в 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Также в компании посоветовали тем, у кого есть вопросы по проживанию в гостинице 26 марта и позднее, связываться с администрацией напрямую.