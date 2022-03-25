Продавцы магазинов в Ингушетии и Северной Осетии манипулируют ценами

25 мар. 18:19

Ценники в ингушских магазинах сети "Магнит" зачастую не соответствуют реальной стоимости продуктов, - написали пользователи соцсетей в телеграм-канале chp_ingushetia.

На кассе пробивают товар по стоимости выше, чем указано на ценниках на полках. Сотрудники магазинов оправдывают такое несоответствие тем, что они не успели заменить ценники, - передает "АиФ-Ставрополье".

Аналогичная ситуация во Владикавказе, однако на полках магазинов еще можно встретить и просроченные продукты.

Комментаторы советуют отказываться от оплаты не по ценнику и перепроверять чеки после покупок, а создатели телеграм-канала рекомендуют обращаться в Роспотребнадзор, поскольку нечистых на руку работников магазинов можно привлечь по статье КоАП РФ "Нарушение права потребителя на получение достоверной информации о товаре".