Уголовное дело против газовщиков открыто после отравления семьи в Кабардино-Балкарии

25 мар. 18:10

Уголовное дело открыто в отношении сотрудников газовой компании из-за отравления угарным газом семьи с тремя детьми в Баксанском районе, такое сообщение распространило СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

Как установило следствие, в сентябре 2021 года владельцы дома подписали договор с газовой компанией о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.

Специалисты должны были визуально проверить целостность и соответствие нормативам внутридомового оборудования, наличие тяги, герметичность соединений, а также выполнить другие работы, чтобы обеспечить безопасность оборудования.

"Сотрудники газовой компании, осуществляя свои должностные обязанности, не выявили и не устранили очевидного нарушения - негерметично установленных дымоходов, что повлекло 22 марта 2022 года утечку из системы газоотведения угарного газа и его накопление в помещениях домовладения", - пояснили в управлении.

В результате двое взрослых и трое малолетних детей отравились угарным газом.

Уголовное дело открыто по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).