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СМИ: Немецкая экономика готовится к кризису

СМИ: Немецкая экономика готовится к кризису

Немецкие эксперты предрекли ухудшение экономической ситуации в стране в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций, - пишет Spiegel.

"Институт экономических исследований понизил барометр делового климата с 98,5 до 90,8 пункта", - отмечает издание, передает РИА Новости.

Для компаний наступают тяжелые времена - это вызвано нарушением цепочек поставок и логистическими проблемами, две трети немецких компаний готовы пойти на поднятие цен. Причем прогноз распространяется как минимум на следующие шесть месяцев.

Ожидается и стремительный рост инфляции, - полагают специалисты института.

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