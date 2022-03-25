СМИ: Немецкая экономика готовится к кризису

25 мар. 17:56

Немецкие эксперты предрекли ухудшение экономической ситуации в стране в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций, - пишет Spiegel.

"Институт экономических исследований понизил барометр делового климата с 98,5 до 90,8 пункта", - отмечает издание, передает РИА Новости.

Для компаний наступают тяжелые времена - это вызвано нарушением цепочек поставок и логистическими проблемами, две трети немецких компаний готовы пойти на поднятие цен. Причем прогноз распространяется как минимум на следующие шесть месяцев.

Ожидается и стремительный рост инфляции, - полагают специалисты института.