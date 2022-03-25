Мишустин: необходимо обеспечить максимально комфортные условия для российского бизнеса

25 мар. 17:50

В текущей ситуации особую роль играет обеспечение максимально комфортных условий для российского бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами фракции "Новых людей" в Госдуме.

"Сейчас крайне важно обеспечить максимально комфортный режим, условия для предпринимателей", - цитирует его ТАСС. Глава правительства дал высокую оценку инициативам "Новых людей" по поддержке бизнеса.

Он отметил, что среди мер - особый порядок реструктуризации кредитов с плавающими ставками: заемщикам разрешат не платить проценты в полном объеме, а их капитализировать. Впоследствии ряд компаний, соответствующих специальным критериям, смогут претендовать на списание таких процентных выплат.