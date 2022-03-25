Грузинский парламент в ускоренном режиме рассмотрит поправки в закон о Коснтитуционном суде

25 мар. 17:47

Правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение об ускоренном рассмотрении поправок в закон "О Конституционном суде".

Инициативу уже одобрило бюро парламента, передает "Sputnik Грузия".

Депутаты от "Грузинской мечты" инициировали поправки в закон "О Конституционном суде" после того, как обвинили президента страны Саломе Зурабишвили в том, что она своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов нарушила Конституцию. Правозащитник и представители оппозиции назвали это попыткой политической расправы над президентом.

Согласно действующему законодательству, в Конституционном суде в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт, поправки же позволят обжаловать в том числе действия или бездействие государственного органа.

Напомним, в конце февраля 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили решила отправиться с рабочим визитом в страны Европейского союза для проведения переговоров, однако получила отказ от правительства. Как объяснила Зурабишвили, она посчитала нужным воспользоваться своими личными контактами и превратить рабочие визиты в личные встречи. В ходе поездки президент Грузии встретилась с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.