Власти разрешили не носить маски в школах Казахстана

25 мар. 17:37

Масочный режим отменен в школах Казахстана, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах. Такое постановление издал главный государственный санврач.

В нем говорится, что в организациях образования всех форм собственности отменяется кабинетная система обучения и обязательный масочный режим.

При этом по решению администрации учреждения масочный режим может соблюдаться добровольно, пишет Sputnik Казахстан.

Если регион переходит в "красную" зону по коронавирусу, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим.

Постановление начинает действовать сегодня.