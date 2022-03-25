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Власти разрешили не носить маски в школах Казахстана

Власти разрешили не носить маски в школах Казахстана

Масочный режим отменен в школах Казахстана, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах. Такое постановление издал главный государственный санврач.

В нем говорится, что в организациях образования всех форм собственности отменяется кабинетная система обучения и обязательный масочный режим.

При этом по решению администрации учреждения масочный режим может соблюдаться добровольно, пишет Sputnik Казахстан.

Если регион переходит в "красную" зону по коронавирусу, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим.

Постановление начинает действовать сегодня.

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