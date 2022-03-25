EgyptAir возобновит полеты в Москву - источник

25 мар. 17:35

Египетский национальный перевозчик – авиакомпания EgyptAir – уже завершает урегулирование вопросов, связанных с возобновлением полетов в Москву, - сообщил источник в министерстве гражданской авиации Египта.

"Мы работаем над завершением необходимых процедур для возобновления полетов EgyptAir в Москву, и скоро услышим хорошие новости", - цитирует собеседника ТАСС.

Ранее EgyptAir отменил все рейсы в российскую столицу из-за проблем со страховкой полетов со стороны Европы. Полеты были приостановлены "из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против России", - пояснили тогда в компании.

Сейчас прямого сообщения между Россией и Египтом нет. Авиакомпании совместно с Ростуризмом пытаются вернуть домой туристов из Шарм-эш-Шейха и Хургады, которые застряли на египетских курортах после начала спецоперации РФ на Украине.