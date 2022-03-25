Россия поможет Абхазии в модернизации ее сайтов

25 мар. 17:19

Российские IT-специалисты смогут оказать техническую поддержку абхазским коллегам в модернизации информационных сайтов и систем Абхазии, вопрос сегодня обсудили министр иностранных дел республики Инал Ардзинба и пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков, - сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

"В администрации президента РФ состоялась встреча Инала Ардзинбы и Дмитрия Пескова, в ходе которой стороны согласовали вопрос оказания технологической поддержки со стороны Российской Федерации в целях модернизации информационных сайтов и систем Республики Абхазия", - передает ТАСС.

Речь шла и о возможности прохождения ознакомительных стажировок специалистами из Абхазии в пресс-службе президента России и проведении консультаций по оптимизации имиджа Абхазии на международной арене, - говорится в сообщении.