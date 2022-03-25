Турция готова приютить у себя уходящие из России компании

25 мар. 17:07

Турция готова принять у себя мировые компании, принявшие решение о прекращении деятельности в России. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам, возвращаясь с саммита НАТО.

"Из России уходят не только американские компании, но и многие мировые бренды. Конечно, двери в нашей страны для них открыты, пусть приезжают", - сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в Турцию и разместить здесь свои возможности. "Мы, конечно, не держим для них двери закрытыми. Наши двери открыты и для них", - приводит слова Эрдогана ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.